POL-TUT: (Donaueschingen) Skiausrüstung von einem Grundstück in der Talstraße gestohlen

Donaueschingen (ots) - Ein unbekannte Täter hat am frühen Samstagabend, kurz nach 17 Uhr, von einem Grundstück in der Talstraße eine dort abgestellte Skiausrüstung im Wert von über 500 Euro gestohlen. Der Besitzer hatte die auf dem Anwesen nahe der Abzweigung Dietrich-Bonhoeffer-Straße abgestellte Ausrüstung nur einige Minuten aus den Augen gelassen, als sich der Unbekannte an dieser bediente. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen des begangenen Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

