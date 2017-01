POL-TUT: (Bräunlingen) Straßenglätte führt zu Unfall und rund 4000 Euro Schaden

Bräunlingen (ots) - Auftretende Straßenglätte hat am Sonntagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, zu einem Unfall auf der Dögginger Straße und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro geführt. Eine 48-jährige Lenkerin eines Renault Twingos fuhr an diesem Nachmittag auf der Dögginger Straße stadtauswärts in Richtung Döggingen, als sie mit ihrem Wagen ins Rutschen geriet. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Die Frau hatte Glück und wurde nicht verletzt.

