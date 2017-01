POL-TUT: (Rangendingen) Unaufmerksames Kind läuft vor ein Auto

Rangendingen (ots) - Mit glücklicherweise leichten Verletzungen ist ein 11-jähriges Kind davon gekommen, das am Sonntag, gegen 15.40 Uhr in der Haigerlocher Straße vor ein Auto lief. Die 11-Jährige war mit weiteren Personen in Richtung Ortsmitte unterwegs und ging auf dem Gehweg. Unvermittelt, ohne auf den übrigen Verkehr zu achten, lief sie auf die Fahrbahn. Im selben Moment fuhr eine 25-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford an der Personengruppe vorbei und erfasste das Mädchen. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Mit dem Rettungwagen kam es ins Krankenhaus. Die Verletzungen waren zum Glück nicht so schlimm und konnten ambulant behandelt werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell