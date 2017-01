POL-TUT: (Niedereschach) Mit Auto ins Rutschen geraten und gegen Stromverteiler geprallt

Niedereschach (ots) - Am Sonntagvormittag, kurz nach 10 Uhr, ist ein 66-jähriger Lenker eines Toyotas mit seinem Fahrzeug auf dem zu dieser Zeit schneebedeckten Lärchenweg ins Rutschen geraten und gegen einen Stroverteilerkasten geprallt. An dem Verteiler und dem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell