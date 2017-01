POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Fußgänger an Überweg von Pkw erfasst

Albstadt-Tailfingen (ots) - Am Freitagmittag ist ein 55-jähriger Fußgänger am Fußgängerüberweg Ludwigstraße/Johannes-Feyrer-Straße von einem Personenkraftwagen erfasst und verletzt worden. Der 55-Jährige überquerte gegen 12.42 Uhr den in der Kurve gelegenen Zebrastreifen und befand sich bereits einen Meter auf der Fahrbahn, als von rechts aus der Ludwigstraße ein VW Polo angefahren kam. Die 23-jährige Polo-Fahrerin sah den Fußgänger nicht rechtzeitig und erfasste ihn. Er stürzte und zog sich dabei verschiedene Schürfwunden zu. Ein Sachschaden entstand nicht.

