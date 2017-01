POL-TUT: Nachtrag: Unfallflucht - Verdächtiger Autofahrer meldete sich bei der Polizei - Zeugenaufruf weiter wichtig

Meßstetten (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.25 Uhr, auf der Landstraße 196, zwischen Heinstetten und Hartheim zu einem schweren Unfall bei dem ein 23-jähriger Fußgänger angefahren wurde. Der Autofahrer flüchtete. Am heutigen Sonntagnachmittag meldete sich ein 24-jähriger Mann, nach der Berichterstattung in den Medien, bei der Polizei. Aufgrund seiner Äußerungen wird der 24-Jährige aus dem Zollernalbkreis dringend der besagten Unfallflucht verdächtigt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Verkehrspolizeidirektion haben weitgehende Unfalluntersuchungen eingeleitet. Für die Ermittler nach wie vor sehr wichtig sind Zeugen, die das Unfallgeschehen beoachtet haben od er denen im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Vorfall das beschädigte Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Verkehrspolizeidirektion Rottweil, Tel. 0741/34879-0.

