POL-TUT: (Villingen) 19-Jähriger besonders gewalttätig

Villingen-Schwenningen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.15 Uhr, kam es in der Färberstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei verhielt sich ein 19-jähriger Mann besonders aggressiv. Zunächst schlug er einen seiner Kontrahenten von hinten auf den Kopf. Danach versuchte er zu flüchten, wurde jedoch von Zeugen eingeholt. Einen Zeuge griff er daraufhin sofort an und versetzte diesem mehrere Faustschläge. Danach setzte der 19-Jährige sein Flucht fort. Nach kurzer Zeit kam er jedoch mit einem Gürtel zurück und schlug mit der Gürtelschnalle auf den Zeugen ein, so dass dieser zwei Kopfplatzwunden erlitt. Nach dieser Tat flüchtete der 19-Jährige. Die Personalien des jungen Mannes sind der Polizei bekannt. Die Ermittlungen zum Vorfall sind noch am Laufen. Es ist jedoch vom Straftatbestand einer gefährlichen Körperverletzung auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell