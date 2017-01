POL-TUT: (Ratshausen) Autofahrerin landete im zugefrorenen Bach - leicht verletzt

Ratshausen (ots) - Eisglätte wurde einer 22-jährigen VW-Fahrerin am Samstagnachmittag in der Schömberger Straße zu Verhängnis. Die junge Frau kam von der Fahrbahn ab, rutschte eine tiefe Böschung hinunter und landete schließlich "kopfüber" im Bachbett der zugefrorenen Schlichem. Die 22-Jährige konnte sich aus dem auf dem Dach liegenden Auto selbstständig befreien. Sie hatte bei dem Unfall viel Glück - sie zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. An ihrem VW Fox ging der Unfall nicht so spurlos vorüber - er wurde total beschädigt - Sachschaden circa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell