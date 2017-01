POL-TUT: (Winterlingen) 59-Jährige von zwei Rottweilern angegriffen - leicht verletzt

Winterlingen (ots) - Zwei junge Rottweiler (acht Monate alt) griffen am heutigen Sonntagmorgen in der Bismarckstraße eine 59-jährige Passantin an. Die beiden Hunde waren durch eine offen stehende Gartentür aus einem ansonsten umzäunten Grundstück entwichen. Die Tiere verbissen sich in den Mantel der Geschädigten. Die winterliche Kleidung dürfte mit dazu beigetragen haben, dass die Frau nicht schwerer verletzt wurde. Sie erlitt leichtere Bisswunden und Quetschungen an Armen und Beinen. Ihr Mantel wurde völlig zerstört. Der Hundebesitzer hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Grundstück auf. Es gelang ihm jedoch nicht das Ausbüchsen der Hunde zu verhindern. Jetzt erwartet den 57-jährigen Mann eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell