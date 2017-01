POL-TUT: (Balingen) Unfallflucht - bitte Zeugenaufruf

Balingen (ots) - Ein weißer Audi A 3 wurde am Freitagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr, im Erdgeschoss des Parkhauses in der alten Hechinger Straße von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Möglicherweise wurde der Schaden von einem neben ihr geparkten Pkw verursacht. Die Unfallermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Am Audi A 3 entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell