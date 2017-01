POL-TUT: (Meßstetten) Fußgänger angefahren und geflüchtet - bitte Zeugenaufruf

Meßstetten (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 04.25 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Landstraße 196, zwischen Heinstetten und Hartheim einen 23-jährigen Fußgänger an, verletzte diesen schwer und beging anschließend Unfallflucht. Der Autofahrer war von Heinstetten in Richtung Hartheim unterwegs. Der Unfall ereignete sich etwa einen Kilometer nach Heinstetten. Der Pkw erfasste den 23-jährigen mit der rechten vorderen Fahrzeugseite. Abgerissene Karosserieteile konnten die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme sichern. Bei dem flüchtigen Pkw dürfte es sich um ein dunkles Fahrzeug, möglicherweise VW Passat handeln. Zeugen, die zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug Angaben machen können, werden dringend gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741/34879-0 oder beim Polizeirevier Albstadt, Tel. 07432/955-0, zu melden. Der 23-jährige Fußgänger musste mit schweren Schulter- und Fußverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zur schnellen Aufklärung des Unfalls hat die Verkehrspolizeidirektion Zimmern ob Rottweil eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell