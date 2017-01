POL-TUT: (Baiersbronn) 82-jähriger Autofahrer nach Frontalzusammenstoß verstorben

Baiersbronn (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Sonntagmorgen, gegen 09.30 Uhr, auf der Bundesstraße 462, zwischen Baiersbronn und Klosterreichenbach. Der 58-jährige Fahrer eines Mercedes-Geländewagens befuhr die Bundesstraße in Richtung Klosterreichenbach. In einer Rechtskurve kam er mit seinem schweren Fahrzeug auf der mit Schnee und Schneematsch bedeckten Fahrbahn offenbar ins Rutschen, geriet auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort frontal mit dem VW eines 82-Jährigen. Bei dem heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der 82-Jährige wurde in seinem Pkw zunächst eingeklemmt. Nachdem er befreit werden konnte, wurde der Mann notärztlich behandelt. Er verstarb jedoch kurze Zeit später an der Unfallstelle. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Sein Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallursache ist noch unklar. Beide Fahrzeuge waren mit vorschriftsmäßiger Winterbereifung ausgerüstet. Ein Sachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft Rottweil mit der Untersuchung des Unfalls betraut. Die Bundesstraße war während des gesamten Vormittags in beide Richtungen gesperrt. Konkrete Angaben zum Sachschaden können noch nicht gemacht werden. Er dürfte sich jedoch deutlich im fünfstelligen Bereich bewegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell