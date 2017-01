POL-TUT: (Villingen) Fehler beim Linksabbiegen - drei Leichtverletzte hoher Sachschaden

Villingen (ots) - Drei leicht verletzte Autoinsassen und Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, in der Berliner Straße. Eine 75-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte nach links auf den Berliner Platz abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 42-jährigen Golf-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den zwei Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin, der Golf-Fahrer und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.

