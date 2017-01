POL-TUT: (Donaueschingen) Auseinandersetzung zwischen zwei 16-Jährigen

Donaueschingen (ots) - In der Bahnhofstraße kam es am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 16-Jährigen. Dabei erhielt einer von den beiden einen heftigen Faustschlag ins Gesicht. Der Jugendliche wurde im Nasen- und Mundbereich verletzt. Die ärztliche Versorgung erfolgte im Krankenhaus. Der beschuldigte Jugendliche verließ die Tatörtlichkeit nach dem Vorfall. Er konnte jedoch schnell ermittelt und anschließend in der elterlichen Wohnung aufgesucht werden. Er räumte den Streit ein, erklärte jedoch, dass sein Faustschlag lediglich die Reaktion auf einen Angriff des anderen gewesen sei. Die Ermittlungen des Polizeireviers dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell