POL-TUT: (Bisingen) Auffahrunfall - Pkw-Lenkerin leicht verletzt

Bisingen (ots) - Eine 43-jährige Audi-Fahrerin wurde am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 463 in Richtung B 27 leicht verletzt. Die 43-Jährige war die Letzte in einem Stau. Ein nachfolgender 26-jähriger Range-Rover-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt.

