POL-TUT: (Balingen) Unfallflucht - 19-Jährige bestreitet Vorfall

Balingen (ots) - Eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin steht im dringenden Verdacht am Donnerstagabend, zwischen 18.15 und 19.15 Uhr, in der Katharinenstraße einen geparkten Ford Transit beim Rückwärtsfahren beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. Offenbar um die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug besser erklären zu können, erstattet die 19-Jährige ihrerseits Anzeige wegen Unfallflucht. Sie erklärte, dass ihr Fahrzeug beim Bahnhof, während sie im Kino gewesen sei, von einem Unbekannten angefahren worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die 19-Jährige als Unfallverursacherin dringend tatverdächtig. Was die Beschuldigte vermutlich nicht bedacht hat, dass sie jetzt nicht nur wegen Unfallflucht, sondern auch wegen Vortäuschens einer Straftat bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird.

