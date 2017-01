POL-TUT: (Balingen) Hoher Sachschaden nach Unfallflucht - bitte Zeugenaufruf

Balingen (ots) - Am Freitagnachmittag, zwischen 13.00 und 16.00 Uhr, wurde in der Rosenfelder Straße ein geparkter Fiat Abarth 500 von einem in Richtung Stadt fahrenden unbekannten Pkw-Fahrer gestreift und beträchtlich beschädigt. Nahezu die gesamte Fahrerseite wies Unfallspuren auf. Der Sachschaden am Fiat beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Möglicherweise hielt der Verursacher nach der Kollision kurz an. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Balingen, Tel. 07433/264-0, zu melden.

