POL-TUT: (Schramberg) Versuchter Einbruch in Spielothek - bitte Zeugenaufruf

Schramberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in den letzten 14 Tagen in eine Spielothek in der Oberndorfer Straße einzubrechen. Dabei versuchte er mit einem Werkzeug ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

