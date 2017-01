POL-TUT: (Rottweil) Bio-Müll verrutscht - Müllfahrzeug kippt in Graben

Rottweil (ots) - Zu einem spektakulären Unfall kam es am Freitagmittag, gegen 13.40 Uhr, an der Einmündung Stadionstraße/Bundesstraßen 14. Der 47-jährige Fahrer eines Müllfahrzeuges beabsichtigte auf der abschüssigen Einmündung nach links in die Bundesstraße einzufahren. Dabei geriet der nasse Bio-Abfall in Bewegung. Die Folge war, dass der Lkw nach rechts kippte und an einer Böschung zum Liegen kam. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich jedoch auf circa 15.000 Euro belaufen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, da der verunglückte Lkw Diesel und Hydrauliköl verlor. Zu Wasserverunreinigungen kam es jedoch nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell