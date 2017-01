POL-TUT: (Wolterdingen) Unbekannte Täter beschädigen mehrere Jungbäume beim Hochwasserrückhaltebecken - Polizei bittet um Hinweise

Wolterdingen (ots) - Insgesamt fünf Jungbäume haben unbekannte Täter im Zeitraum vom vergangenen Montag, 09.01., bis Donnerstagmorgen am Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen mutwillig beschädigt. Fünf Stämme der auf einer Grünfläche eines Parkplatzes an der Landesstraße 180 gepflanzten Zierbäume wurden annähernd durchgesägt. Zwei der Baumstämme brachen in der Folge ab. Durch die Tat richteten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro an. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

