POL-TUT: (Bad Dürrheim, Einmündung Bundesstraßen 27 und 33) Auffahrunfall fordert 5000 Euro Schaden

Bad Dürrheim, Einmündung Bundesstraßen 27 und 33 (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist es am Freitagvormittag, gegen 10.50 Uhr, an der Ampelanlage der Einmündung der Bundesstraßen 27 und 33 bei Bad Dürrheim gekommen. Eine Renault-Fahrerin war auf dem Weg von Bad Dürrheim in Richtung Villingen. Als die Ampelanlage an der Einmündung auf "Gelb" wechselte, bremste die Frau ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender Lenker eines Sattelzug-Lastwagens reagierte zu spät und prallte in das Heck des haltenden Renaults. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben trotz Beschädigungen bedingt fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell