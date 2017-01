POL-TUT: (VS-Pfaffenweiler - Rietheim) In den Straßengraben gerutscht - junge Autofahrerin leicht verletzt

VS-Pfaffenweiler - Rietheim (ots) - Eine 24-jährige Autofahrerin ist am Freitagmorgen, kurz nach 08.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf winterglatter Straße zwischen Pfaffenweiler und Rietheim leicht verletzt worden. Die junge Frau war mit einer an die winterlichen Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs und geriet dabei mit dem benutzten Peugeot ins Schleudern. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb schließlich im angrenzenden Straßengraben liegen. Hierbei wurde die 24-jährige Peugeot-Fahrerin leicht verletzt und musste vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw wurde abgeschleppt. An diesem war Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell