POL-TUT: (Oberndorf) Unfall wegen Glatteis

Oberndorf (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 08.50 Uhr, hat ein 33-jähriger Peugeot-Fahrer einen Unfall in der Bahnhofstraße verursacht. Grund der Kollision war vermutlich die nicht angepasste Geschwindigkeit des 33-Jährigen bei winterglatter Fahrbahn. Der Peugeot-Lenker prallte mit einem ordnungsgemäß geparkten Opel zusammen. Es entstand insgesamt rund 8.000 Euro Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der Peugeot musste abgeschleppt werden.

