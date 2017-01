POL-TUT: (Dürbheim) Auf glatter Straße ins Schleudern geraten und gegen Straßenlaterne geprallt

Dürbheim (ots) - Am Freitagmorgen, kurz nach 06.30 Uhr, ist ein 25-jähriger Audi-Fahrer beim Abbiegen von der Alemannenstraße in den "Pfaffensteig" mit dem benutzten Wagen auf der extrem glatten Straße ins Schleudern geraten und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die Laterne aus der Verankerung gerissen. An dem schon älteren Audi und der Straßenlaterne entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der junge Mann hatte Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Pkw.

