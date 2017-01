POL-TUT: (Königsheim) 52-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Königsheim (ots) - Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein 52-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen, gegen 05.50 Uhr, im Bereich des Fußgängerüberweges an der Einmündung Hauptstraße und "Unterm Rain" ereignet hat. Der 52-jähriger war auf dem Weg von der Straße "Am Bühl" und wollte die Hauptstraße auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Bushaltestelle "Unterm Rain" überqueren. Genau in diesem Moment fuhr ein 46-jähriger Lenker eines Mitsubishi Kombis auf der Hauptstraße in Richtung Bubsheim und bemerkte in den noch dunklen Morgenstunden den zudem dunkel gekleideten Fußgänger zu spät. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste der Pkw den 52-Jährigen, der in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der beim Unfall schwer Verletzte musste mit einem Rettungswagen in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Am Pkw war relativ geringer Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell