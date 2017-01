POL-TUT: (VS-Schwenningen, Bundesstraße 27) Nicht ausreichender Sicherheitsabstand - Unfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden

VS-Schwenningen, Bundesstraße 27 (ots) - Ein 19-jähriger Lastwagen-Fahrer hat am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr, auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Bad Dürrheim einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht. Auf Höhe der Abfahrt nach VS-Mühlhausen geriet der Fahranfänger ins Schleudern und prallte in Folge aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf eine vor ihm fahrende 34-jährige Opel-Fahrerin. Anschließend knallte der Daimler-Lkw des 19-Jährigen gegen die rechte Fahrzeugseite eines weiteren MAN-Lastwagens eines 42-Jährigens. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell