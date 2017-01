POL-TUT: (Landkreis Rottweil)Sturm verursacht Verkehrsbehinderungen

Rottweil (ots) - Insgesamt siebenmal waren Polizei und Feuerwehr in der letzten Nacht im Einsatz. Die Bilanz: zweimal sind Steine auf der Straße gelandet, vier Bäume stürzten auf die Fahrbahn und ein Trampolin wurde von einer Windböe erfasst. Das Trampolin wurde am Freitag, gegen 03.30 Uhr, in Oberndorf von einem Windstoß weggetragen und beschädigte mehrere parkende Autos. Dabei entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro. Gesamt betrachtet ist der Landkreis Rottweil gut weggekommen, da im Vergleich zu anderen Landkreisen geringer Sachschaden und keine Verletzten zu verzeichnen sind.

