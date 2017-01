POL-TUT: (Göllsdorf) Unbekannter böllert in Dixi-Klo

Göllsdorf (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.12.2016, bis Sonntag, 01.01.2017, hat ein bislang unbekannter Täter eine Dixi-Toilette in Göllsdorf, an der Böhringer Steige, beschädigt. In der aufgestellten Toilette wurden vermutlich mehrere Böller gezündet. Wahrscheinlich wurde dabei die Eingangstüre der Toilette aus den Angeln gehoben und Risse im Toilettendach, sowie mehrere Löcher in der Plastikverkleidung verursacht.

