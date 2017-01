POL-TUT: (Rottweil) Unfallflucht nach Parkrempler

Rottweil (ots) - Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er mit seinem Fahrzeug am Donnerstag, in der Zeit zwischen 08.00 und 18.45 Uhr, einen geparkten Mercedes-Sprinter beschädigt hatte. Der Sprinter war im Tatzeitraum an mehreren Örtlichkeiten in Rottweil, Spaichingen und Tuttlingen abgestellt. Vermutlich beim Ausparken beschädigte unbekannter Täter die rechte Seitentüre des geparkten Mercedes.

