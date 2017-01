POL-TUT: (Spaichingen) 77-jährige Lancia-Fahrerin beschädigt geparkten Audi und flüchtet

Spaichingen (ots) - Beim Ausparken gegen einen abgestellten Audi Quattro gefahren und dann geflüchtet ist eine 77-jährige Lancia-Fahrerin am Donnerstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, in der Hauptstraße. Die Frau parkte in der Nähe der Abzweigung Vorgasse aus und streifte dabei den Audi. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1000 Euro an dem anderen Fahrzeug zu kümmern, fuhr die 77-Jährige davon. Ein Zeuge merkte sich ein Teil des Kennzeichens, so dass die verständigte Polizei die Unfallverursacherin ermitteln konnte. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren für die begangene Unfallflucht verantworten.

