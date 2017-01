POL-TUT: (Blumberg-Zollaus - Randen, Bundesstraße 27) Lastwagen verliert Eisplatte und beschädigt entgegenkommendes Abschleppfahrzeug - Polizei bittet um Hinweise nach flüchtigem Lkw

Blumberg-Zollaus - Randen, Bundesstraße 27 (ots) - Durch eine heruntergerutschte Eisplatte hat ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Bundesstraße 27 bei Randen rund 8000 Euro Sachschaden an einem entgegenkommenden Abschleppfahrzeug verursacht und ist dann ohne anzuhalten weitergefahren. Der Lkw-Fahrer war von Zollhaus in Richtung Randen unterwegs, als im Bereich einer Rechtskurve eine große Eisplatte vom weißen Kastenaufbau des 7,5-Tonnen-Lastwagens rutschte. Die Eisplatte schleuderte dabei in einen just in diesem Moment entgegenkommenden Abschleppwagen und richtete an diesem erheblichen Sachschaden an. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Lenker des Lastwagens weiter auf der B 27 in Richtung Schweizer Grenze (Bargen) beziehungsweise bog nach der Ortschaft Randen auf die Bundesstraße 314 in Richtung Waldshut-Tiengen ab. Auf dem weißen Kastenaufbau des flüchtenden Lastwagens war mit blauer Schrift ein Firmen- beziehungsweise Speditionsnamen aufgebracht, vermutlich beginnend mit den Buchstaben " Frigo....". Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Lastwagen machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07702 41066 mit dem Polizeiposten Blumberg in Verbindung zu setzen.

