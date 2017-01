POL-TUT: (Tuttlingen - Rußberg) Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen - 5000 Euro Schaden

Tuttlingen - Rußberg (ots) - Etwa 5000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, auf der Rußbergstraße im Bereich der Abzweigung Richtung Wurmlingen ereignet hat. Ein 52-jähriger Lenker eines Klein-Schulbusses des Typs Ford Transit war an diesem Nachmittag von Tuttlingen in Richtung Rußberg auf der Rußbergstraße unterwegs, um nach Wurmlingen zu fahren. Der Lenker des Schulbusses fuhr versehentlich an der Wurmlinger Abzweigung vorbei, stoppte und legte den Rückwärtsgang ein. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Pkw einer 62-jährigen Fahrzeuglenkerin, die hinter dem Bus hergefahren war. Beim folgenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell