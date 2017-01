POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Schulgebäude während der Ferienzeit

VS-Schwenningen (ots) - Unbekannte haben die Winterferien im Zeitraum von Dienstag, dem 27.12.2016, bis Montag, dem 09.01.2017, dazu genutzt, in ein Schuldgebäude in der Erzbergerstraße einzubrechen. Wie der oder die Täter ins Gebäude gelangt sind, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Entwendet wurden technische Geräte in bisher nicht geklärtem Wert. Zeugen des Vorfalls werden dazu aufgerufen, sich beim Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) zu melden.

