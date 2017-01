POL-TUT: (Schopfloch) B28a: Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Schopfloch (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr, auf der B 28a bei Schopfloch sind drei Beteiligte verletzt und ins Krankenhaus Freudenstadt eingeliefert worden. Ein Lkw-Fahrer, in Richtung Horb unterwegs, bog mit seinem Lastwagen an der Abfahrt zur Kreisstraße 4701 (Bitzen) nach links ab, obwohl aus der entgegengesetzten Richtung ein Auto kam. Die beiden Fahrzeuge stießen wuchtig zusammen und wurden erheblich demoliert. Der 53-jährige Lastwagenfahrer und die beiden Insassen des Hyundai , 54 und 58 Jahre alt, wurden bei der Kollision verletzt und mussten mit mehreren Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus Freudenstadt eingeliefert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell