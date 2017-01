POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Nachtrag zu tödlichem Unfall- bitte Zeugenaufruf

Pfalzgrafenweiler (ots) - Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall auf der Landstraße 353 nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der circa 100 Meter vor dem Unfallfahrzeug in Richtung Egenhausen fuhr. Bei diesem Fahrzeug könnte es sich um einen Pkw Skoda handeln. Der Fahrer des Fahrzeuges wird dringend gebeten, sich als Zeuge bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o.R. Tel. 0741/34879-0, oder beim Polizeirevier Horb, Tel. 07451/96-0, zu melden.

