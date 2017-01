POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Fußgängerin von Pkw erfasst und getötet

Pfalzgrafenweiler (ots) - Eine 66-jährige Fußgängerin wurde am heutigen Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf der Landstraße 353, zwischen Pfalzgrafenweiler und Egenhausen, von einem Pkw Mazda erfasst und getötet. Der Fahrer des Pkws war in Richtung Egenhausen unterwegs, als circa 600 Meter vor der Abzweigung nach Bösingen, die 66-Jährige von einem Waldweg auf die Fahrbahn trat. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau aus Sicht des 28-jährigen Autofahrers von links nach rechts die Fahrbahn überqueren. Der genaue Unfallablauf ist jedoch noch unklar. Die 66-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Landstraße ist momentan in beide Richtungen gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichet. Die Beamten der Unfallaufnahme der Verkehrspolizeidirektion Zimmern o.R. übernahmen die Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell