POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mit Feuerlöscher gegen Autoscheibe - Unbekannter beschädigt Pkw

VS-Schwenningen (ots) - In der Sophienstraße hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21.30 Uhr und 06.15 Uhr, einen in einer Tiefgarage stehenden grauen Nissan Almera beschädigt. Die Tiefgarage befindet sich zwischen der Walter-Rathenau- und der Gustav-Schwab-Straße. Der oder die Unbekannte schlug mit einem Feuerlöscher aus der Tiefgarage die hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) abgegeben werden.

gez. Tobias Schramm

