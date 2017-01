POL-TUT: (Blumberg) "Geisterfahrer" flüchtet nach Verkehrsunfall

Blumberg (ots) - Damit hat eine 47-jährige Suzuki-Fahrerin wohl nicht gerechnet: Als sie auf der Kreisstraße 5755 von Riedöschingen kommend in Richtung Längehaus unterwegs war, kam ihr auf Höhe des Sportplatzes plötzlich auf ihrer Fahrbahn ein Pkw entgegen. Der vermeintliche "Geisterfahrer" kam nach Angaben der Suzuki-Lenkerin vermutlich aufgrund Eisglätte ins Schleudern, bevor er auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei einem Bremsmanöver geriet die 47-Jährige selbst ins Schleudern und kam links von der Straße ab. Sie prallte dort gegen einen Baum. Der ihr entgegenkommende Unfallverursacher fuhr danach, ohne sich um die Folgen seiner Schlitterfahrt zu kümmern, einfach weiter. Von ihm ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts weiter bekannt. Die unfallbeteiligte Dame verletzte sich bei der Kollision mit dem Baum leicht. Zudem entstand an ihrem Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Hinweise zum Geschehen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

