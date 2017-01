POL-TUT: (VS-Schwenningen) Sachbeschädigung durch Graffiti

VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr, hat ein bislang Unbekannter mehrere Hausfassaden "In der Muslen" durch Graffiti verschmiert. Dabei wurden mit schwarzer Farbe die Worte "Tommy, 187" an die Wände gesprüht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

gez. Tobias Schramm

