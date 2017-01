POL-TUT: (Emmingen-Liptingen, Liptingen, Kreisstraße 5932 / Bundesstraße 14) Vorfahrt nicht beachtet

Emmingen-Liptingen, Liptingen, Kreisstraße 5932 / Bundesstraße 14 (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 06.00 Uhr, hat ein 66-jähriger Toyota-Fahrer die Vorfahrt an der Kreuzung der Kreisstraße 5932 / Tuttlinger Straße und der Bundesstraße 14 missachtet und so einen Unfall verursacht. Der 66-jährige Pkw-Lenker wollte, aus Richtung Liptingen kommend, auf die B14, nach Tuttlingen, einbiegen. Der Toyota-Fahrer übersah einen Skoda-Fahrer, der die vorfahrtsberechtigte B14 in Richtung Tuttlingen befuhr. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

