POL-TUT: (Blumberg) Hund springt vor Pkw - Polizei sucht Hundehalterin

Blumberg (ots) - Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, ist in der Hauptstraße ein Pkw mit einem Hund kollidiert. Der Fahrerin eines VW Polo war auf der Hauptstraße in Richtung Achdorf unterwegs, als ihr auf Höhe des Schuhgeschäftes ein nicht angeleinter Hund vor den Wagen sprang. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand am Polo ein Schaden von rund 500 Euro. Der Hund und die nachfolgende Hundehalterin entfernten sich sofort in Richtung Handwerkerstraße. Es ist nicht bekannt, ob der Hund bei dem Unfall verletzt wurde. Beim Vierbeiner handelt es sich um ein schwarzes Tier, von der Größe eines Schäferhundes. Die Tierhalterin wird als korpulent und etwa 165 Zentimeter groß beschrieben. Hinweise zur Hundehalterin nimmt der Polizeiposten Blumberg (Tel.: 07702 41066) entgegen.

