POL-TUT: (Deißlingen-Bundesstraße 27) Twingo prallt gegen Lastwagen

Deißlingen-Bundesstraße 27 (ots) - Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch, gegen 6.30 Uhr, eine 27-jährige Autofahrerin ins Schleudern geraten und gegen einen Lastwagen geprallt. Die junge Frau befuhr mit ihrem Kleinwagen B 27 auf dem vierspurigen Teilstück in Fahrtrichtung Schwenningen. Kurz vor dem Ende des vierspurigen Ausbaus überholte die 27-Jährige einen Lastwagen und verlor auf dem schneebedeckten Überholstreifen die Kontrolle über den Wagen. In der Folge schleuderte das Fahrzeug gegen den Lastwagen und kam schließlich auf dem Überhostreifen zum Stehen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell