POL-TUT: (VS-Schwenningen) 8.000 Euro Sachschaden - Fahranfängerin fährt auf Pkw

VS-Schwenningen (ots) - Eine 21-jährige Fahranfängerin hat am späten Mittwochnachmittag, gegen 18.30 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Dauchinger Straße verursacht. Die VW-Fahrerin bemerkte einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Renault-Besitzer zu spät und prallte auf das Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

