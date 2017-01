POL-TUT: (VS-Schwenningen) 18-Tonner kommt von Fahrbahn ab - mehrere Bäume "gefällt"

VS-Schwenningen (ots) - Am Mittwochmittag, gegen 13.15 Uhr, hat sich in der Schopfelenstraße ein Verkehrsunfall mit einem Lkw ereignet, bei dem mehrere Bäume am Fahrbahnrand umgefahren sowie ein weiteres parkendes Fahrzeug beschädigt wurden. Ein 53-jähriger Fahrer eines 18-Tonners war stadtauswärts unterwegs, als er nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Kraftwagen verlor. Dabei kam er rechts von der Straße ab und fuhr mehrere Bäume und zwei Straßenschilder um. Anschließend prallte er auf einen parkenden VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw so nach vorne geschoben, dass ein weiterer Baum "gefällt" wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife konnte bei dem Lkw-Lenker Erste Hilfe-Maßnahmen einleiten, bevor dieser mit dem Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde.

gez. Tobias Schramm

