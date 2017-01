POL-TUT: (VS-Villingen) Drei leicht verletzte Personen nach Unfall

VS-Villingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Schwenninger Straße wurden am späten Mittwochnachmittag, gegen 18.45 Uhr, drei Personen leicht verletzt. Eine 73-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Schwenninger Straße in Richtung Villingen, als sie auf Höhe der Abfahrt zum Habsburgerring auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Hyundai frontal zusammen. Eine 79-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin sowie der 53-jährige Hyundai-Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt.

