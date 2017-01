POL-TUT: (VS-Villingen) Seniorin fährt gegen Mauer

VS-Villingen (ots) - Direkt vor den Türen des Schwarzwald-Baar-Klinikums ereignete sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 77-jährige BMW-Lenkerin verließ mit ihrem Fahrzeug das Parkhaus des Krankenhauses, als sie, anstatt abzubiegen, aus bisher ungeklärten Gründen geradeaus gegen die Außenmauer des Nephrologischen Zentrums fuhr. Die alleinbeteiligte Unfallverursacherin verletzte sich dabei leicht am Kopf. An ihrem Wagen und an der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell