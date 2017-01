POL-TUT: (Niedereschach) Heiße Asche entfacht Komposthaufen

Niedereschach (ots) - Ein brennender Komposthaufen hat am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, Anwohner im "Abendtal" wach gehalten. Ein Anwohner alarmierte die Feuerwehr, nachdem er Flammen an einem Komposthaufen in der Nachbarschaft bemerkte. Die Ursache dürfte heiße Asche gewesen sein, die der Hausbewohner auf den im Garten befindlichen Haufen leerte. Zwar hatte der 33-Jährige den Ascheeimer zuvor zwei Tage lang zum Abkühlen draußen stehen lassen, jedoch war der Brandabfall noch heiß genug, um den restlichen Abfall in Brand stecken zu können. Glücklicherweise konnte das Feuer von der Feuerwehr Fischbach und Niedereschach rechtzeitig gelöscht werden, bevor Sachschaden entstand.

gez. Tobias Schramm

