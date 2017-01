POL-TUT: (Hechingen) Fiat und Audi fahren aufeinander

Hechingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in der Hofgartenstraße, an dem zwei Personenkraftwagen beteiligt waren, ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro entstanden. Die Fahrerin eines Audi A3 musste an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr kam ein Fiat Stilo, dessen Fahrer zu spät erkannte, dass die 39-Jährige bremst. Er fuhr dem A3 mit Wucht ins Heck. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Kosten für die Reparatur des Verursacherfahrzeugs werden auf etwa 4000 Euro geschätzt. Trotz des heftigen Aufpralls blieben die Beteiligten glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell