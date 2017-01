POL-TUT: (Balingen) 8000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

Balingen (ots) - Am Donnerstagmorgen sind an der Kreuzung Talstraße/Geislinger Straße ein Pkw und ein Kastenwagen zusammengestoßen. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Nissan Patrol fuhr auf der Geislinger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus der Talstraße kommenden Ford-Kastenwagens. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden dabei erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem zweifachen Totalschaden aus und beziffert den Gesamtschaden auf zirka 8000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell