POL-TUT: (Vöhringen) Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Vöhringen (ots) - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsgeschehen am Freitag, 6.1.2017, auf der Landessstraße 409. Gegen 12 Uhr überholte der Fahrer eines schwarzen Audi A6 auf Höhe der Rosenfelder Straße einen Mercedes A-Klasse. Zum Überholen benutzte der Audi-Fahrer die Abbiegestreifen und die Sperrflächen. Nur durch eine Gefahrbremsung konnte der Fahrer der A-Klasse einen Unfall verhindern. Die beiden aus Richtung Rosenfeld entgegenkommenden Fahrzeuglenker - ein silberner Golf und ein roter Kleinwagen- mussten ebenfalls stark abbremsen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf am Neckar (Tel.: 07423 8101-0) in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet auch den Fahrer des silbernen Golfs und den Lenker des roten Kleinwagens, sich als Zeugen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell